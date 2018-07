Mopedfahrerin nach Sturz im Krankenhaus

Leicht verletzt wurde eine Mopedfahrerin am Sonntag in der Gaustadter Hauptstraße. Gegen 10.10 Uhr war die Bambergerin mit ihrem Kleinkraftrad in Richtung Bischberg unterwegs, als sie beim Abbiegen in die Dr.- Martinet-Straße den Bordstein touchierte und dadurch zu Fall kam. Die Fahrzeugführerin wurde mit dem BRK ins Klinikum Bamberg gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 200 Euro.