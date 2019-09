Zu spät erkannte am Mittwochmittag eine Mopedfahrerin ein in der Bamberger Straße stehendes Auto und fuhr auf das Heck des VW auf. Durch den Aufprall stürzte die 17-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie musste ins Klinikum eingeliefert werden. An beiden Unfallfahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von rund 5000 Euro. pol