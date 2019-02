Mopedfahrer stürzt und wird verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein Jugendlicher bei einem Mopedunfall in Zeil. Der 17-jährige Schüler fuhr am Donnerstag gegen 7.40 Uhr mit seinem Yamaha-Leichtkraftrad von Zeil in Richtung Haßfurt. Im zweiten Kreisel nahm ihm ein aus Richtung Norden einbiegender mattgrauer Audi die Vorfahrt. Der junge Zweiradfahrer musste stark abbremsen, stürzte zu Boden und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Er begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. An seinem Leichtkraftrad entstand ein Schaden von 800 Euro. Der Audi-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.