Am Dienstagabend fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad durch Maroldsweisach in Richtung Ebern. Laut Zeugen war der Jugendliche zu schnell. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und stürzte. Das Leichtkraftrad wurde auf den Gehweg geschleudert, während der Jugendliche am Straßenrand liegenblieb. Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen in das Klinikum Coburg gebracht. Am Moped entstand Totalschaden. red