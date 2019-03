Mopedfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Schwer verletzt wurde ein Mopedfahrer bei einem Unfall am Donnerstagabend in Ditterswind. Gegen 20 Uhr fuhr der 17-Jährige mit seiner Sachs Bike 125 auf der Kreisstraße von Birkach in Richtung Ditterswind. An der Ortseinfahrt von Ditterswind kam er infolge Unachtsamkeit an die rechte Gehsteigkante und stürzte auf den Gehweg. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu; er kam mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus in Haßfurt. Am Leichtkraftrad entstand ein Schaden von rund 400 Euro.