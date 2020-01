Mopedfahrer stürzt und verletzt sich dabei

Am Freitagabend stürzte ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer mit seiner Honda zwischen Theinheim und Koppenwind aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve. Der junge Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. Am Leichtkraftrad entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.