Mopedfahrer landet im Krankenhaus

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam am Samstagabend um 19 Uhr ein 21-jähriger Mopedfahrer auf der Nonnenbrücke in einer Linkskurve mit seinem linken Fuß auf die Fahrbahn und stürzte deshalb auf die Straße. Der junge Mann musste mit Verdacht auf eine Unterschenkelfraktur von Rettungskräften ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sein Sozius blieb beim Sturz glücklicherweise unverletzt. Autofahrer wird von Laserpointer geblendet Am Sonntagabend gegen 21.05 Uhr wurde in der Ludwigstraße/ Einmündung Zollnerstraße ein Autofahrer von einem grünfarbenen Laserpointer geblendet. Er bremste abrupt sein Fahrzeug ab; ein hinter ihm fahrender Pkw konnte sein Fahrzeug gerade noch abbremsen, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Telefon 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen. Handydieb langt in Toilette zu Am Sonntagabend vergaß ein Angestellter einer Gaststätte in der Judenstraße sein Handy auf der Toilette. Dies nutzte ein Unbekannter und entwendete das blaue Huawei-Mobiltelefon mit einer schwarzen Klapphülle, der Zeitwert beträgt 600 Euro. pol Ungebetene "Post" am Amtsgericht Eine unbekannte Person schüttete in der Nacht auf Montag eine undefinierbare Flüssigkeit in den Nachtbriefkasten am Amtsgericht und ergriff anschließend die Flucht. Die alarmierte Feuerwehr war rund eine Stunde im Einsatz. Zusätzlich sicherte die Polizei Spuren und Proben der Flüssigkeit. Die im Briefkasten befindliche Post wurde in einem externen Behälter sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an . News5