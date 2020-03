Mopedfahrer flüchtet vor der Polizei

Eine Polizeistreife wollte am Mittwochnachmittag einen Mopedfahrer am Ortseingang Weidhausen einer Kontrolle unterziehen. Als der 16-jährige Fahrer dies bemerkte, gab er Gas und beschleunigte sein Fahrzeug auf mindestens 90 km/h, obwohl er bereits im Ortsbereich fuhr. Mit Blaulicht und Martinshorn nahmen die Polizisten die Verfolgung auf, die sich über die Straße Kappel und Heideweg letztendlich bis zur Wassergasse hinzog. In Anbetracht des halsbrecherischen Fluchtversuches des Jugendlichen musste er mit Hilfe des Streifenwagens gestoppt werden. Es stellte sich dann heraus, dass das Moped ein 125er Kleinkraftrad war. Dieses war lediglich mit einem Versicherungskennzeichen bestückt, obwohl es ein "großes Kennzeichen" benötigen würde. Außerdem hatte der jugendliche Fahrer keine Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad. Sein Gefährt wurde anschließend sichergestellt und der Jugendliche seiner Mutter übergeben, die sehr überrascht war, teilt die Polizeiinspektion Neustadt mit, die in diesem Zusammenhang bittet, dass sich möglicherweise gefährdete Verkehrsteilnehmer melden (Telefon 09568/94310). red