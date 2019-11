Mopeddieb unterwegs

Eine unangenehme Entdeckung musste ein 58-jähriger Mann aus dem westlichen Landkreis am Montagmorgen machen. Im Lauf der Nacht hatten sich bislang Unbekannte seines Kleinkraftrads bemächtigt. Am Sonntagnachmittag war der schwarze Roller mit blauem Versicherungskennzeichen noch in einer Hofeinfahrt in der Nassau in Mainleus abgestellt. Am nächsten Morgen fehlte von dem fahrbaren Untersatz der Marke Malaguti jede Spur.

Ob der bislang unbekannte Dieb den Motorroller aus eigener Kraft bewegt oder mit einem entsprechenden Transportmittel entfernt hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizeiinspektion Kulmbach bittet in diesem Zusammenhang um die Mithilfe der Bevölkerung. ? Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich in der Nassau verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Rollerdiebstahl stehen könnten? ? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die als Transportmittel dienen könnten, aufgefallen? ? Wer kann Hinweise auf den aktuellen Standort des Motorrollers geben?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kulmbach unter Telefon 09221/6090 entgegen. pol