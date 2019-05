Am frühen Sonntagmorgen gegen 2.45 Uhr wurde der Einsatzzentrale mitgeteilt, dass gerade eine männliche Person dabei beobachtet werden konnte, wie diese ein in der Königshofstraße abgestelltes Leichtkraftrad wegschob, am Hallstadter Friedhof abstellte und mit einer Plane abdeckte. Im Rahmen der Fahndung konnte der 20-jährige Täter von Beamten der Polizeiinspektion Bamberg-Land angetroffen und festgenommen werden. pol