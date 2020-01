Moped zu schnell und ohne Tacho unterwegs

Augenscheinlich schneller als mit den erlaubten 25 km/h war ein Mofafahrer am Sonntagabend in Lettenreuth unterwegs. Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels hielten den 16-Jährigen bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Während der Kontrolle stellten die Polizisten zudem fest, dass der Kabelzug der hinteren Bremse gerissen war und das Fahrzeug keinen Tacho besaß. Im Gespräch verstrickte sich der Jugendliche dann in Widersprüche über die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs, weshalb die Polizeibeamten es zur Überprüfung sicherstellten. Außerdem konnte der 16-jährige Fahrer keine Papiere vorzeigen. Die Ermittlungen dauern noch an. pol