Moped gestohlen - Zeugen gesucht

Zwischen Samstag und Montag wurde aus einem Garten in der Straße "Untere Gärten" in Lauenstein (StadtLudwigsstadt) eine rot/schwarze Simson gestohlen. Als besonderes Erkennungszeichen des Mopeds war ein "Werner-Beinhart"-Kopf links und rechts auf den Tank gezeichnet. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Ludwigsstadt in Verbindung zu setzen.