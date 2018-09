Moped-Fahrerin leicht verletzt

Diverse Schürfwunden erlitt eine 54-jährige Moped-Fahrerin, die am Samstagmittag in der Herrngasse in Zapfendorf gestürzt ist. Beim Einfahren in die Bamberger Straße missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt einer Skoda-Fahrerin, und es kam zum Zusammenstoß. Die Moped-Fahrerin musste zur Behandlung in die Juraklinik Scheßlitz gebracht werden. Der Schaden wird auf knapp 1000 Euro geschätzt.