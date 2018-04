Montessori-Schule informiert am Dienstag

Informationen über die weiterführende Montessori-Schule gibt es am Dienstag, 24. April, um 19.30 Uhr bei einem Informationsabend in der Montessori-Schule Herzogenaurach (Lohhofer Straße 32). Schwerpunkt ist die Umsetzung der Pädagogik Maria Montessoris, die die Bedürfnisse der Jugendlichen in den 5. bis 10. Klassen berücksichtigt. Vorgestellt werden die Grundlagen der montessorischen Pädagogik für Schüler von elf bis 18 Jahren als auch neueste Ergebnisse aus der Hirnforschung. Diese Erkenntnisse führen in der Sekundarstufe unter anderem zur Umsetzung der "Schule des sozialen Lebens" mit der Schülerfirma und dem Bauwagenprojekt, die die speziellen Anforderungen der Jugendlichen an ihre Lebens- und Lernwelt im Schulalltag berücksichtigt. Auch wenn voraussichtlich im Schuljahr 2018/2019 nur wenige Plätze an Externe vergeben werden, sind interessierte Eltern von Kindern in der 4. Klasse aus anderen Grundschulen zu der Informationsveranstaltung eingeladen. red