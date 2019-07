Montainbike aus Keller gestohlen

Aus dem Kellerabteil einer Tiefgarage in der Kapellenstraße wurde zwischen Freitag, 22 Uhr, und Montag, 16 Uhr, ein hochwertiges Herren-Mountainbike gestohlen. Der oder die Täter benutzten vermutlich eine Leiter, um in das Kellerabteil zu gelangen. Das blau-gelbe Mountainbike der Marke GT war zusätzlich mit einem Kettenschloss versperrt und hat einen Zeitwert von rund 4500 Euro. Die Bamberger Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0951/9129-210.

Wer hat den VW Golf angefahren? In der Ottostraße wurde zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, ein weißer VW Golf am vorderen linken Kotflügel angefahren. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Täterhinweise nimmt die PI Bamberg-Stadt unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. Autofahrer übersieht Mopedfahrerin Beim Linksabbiegen vom Fabrikbau in die Gaustadter Hauptstraße übersah am Montagabend der Fahrer eines Renault eine junge Frau, die dort mit ihrem Moped unterwegs war. Durch die Kollision der zwei Fahrzeuge stürzte die Frau von ihrem Kraftrad und zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1300 Euro. Rauschgift bleibt nicht unentdeckt Am Montagnachmittag fielen einer Polizeistreife auf einem Spielplatz in der Gartenstadt zwei junge Männer auf, als diese beim Anblick des Streifenwagens versuchten etwas zu verstecken. Bei der anschließenden Kontrolle der beiden 18-Jährigen fanden die Beamten schließlich eine geringe Menge Rauschgift sowie unter anderem eine Feinwaage auf. Das Rauschgift sowie die diversen Utensilien wurden beschlagnahmt und die beiden jungen Männer müssen sich nun wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. Betrunkener pöbelt und beleidigt Polizei Am Montagabend wurde die Polizei über einen Mann verständigt, der vor einer Gaststätte in der Dominikanerstraße Passanten belästigte. Die Polizeibeamten trafen einen 58-jährigen Mann an, der sichtlich alkoholisiert war und die Beamten sofort mit diversen Ausdrücken beleidigte. Da sich der 58-Jährige nicht beruhigen ließ und fortwährend uneinsichtig zeigte, erfolgte die Gewahrsamnahme des Mannes, gegen den zudem noch wegen Beleidigung strafrechtlich ermittelt wird. Sackkarre wechselt den Besitzer Am Freitag zwischen 10 und 18 Uhr wurde am Nikolaus-Lenau-Ring eine Sackkarre gestohlen, die vor einem Mehrfamilienhaus hinter einem Strauch abgestellt war. Die Sackkarre ist silber-rot und hat rote Griffe. Wer kann der Polizei unter Telefon 0951/9129-210 Hinweise zum Täter geben? pol