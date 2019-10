Montagstermine im Mehrgenerationenhaus

Das Mehrgenerationenhaus bietet montags regelmäßige Veranstaltungen:

Das Bistro öffnet täglich von 10 bis 17 Uhr. Noch bis Dezember besteht außerdem von 10 bis 11.30 Uhr die Gelegenheit, mit Annemarie Arnold Fröbelsterne zu basteln. Ebenfalls montags von 10 bis 11 und 11 bis 12 Uhr findet die Osteoporose-Gymnastik der Seniorengruppe "Mach mit" statt, übrigens auch während der Ferien. Montags von 14 bis 16.30 Uhr trifft sich der Canasta-Spielkreis. Die Selbsthilfegruppe Lebensmittelunverträglichkeit kommt am 1. Montag des Monats von 19 bis 21 Uhr zusammen, die Selbsthilfegruppe Fibromyalgie am 2. Montag des Monats, ebenfalls von 19 bis 21 Uhr. Am 1. und 3. Montag steht bei der Seniorengruppe "Mach mit" von 15 bis 16 Uhr Gedächtnistraining auf dem Programm, jedoch nicht in den Ferien. sek