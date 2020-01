Montag war Tag der Auseinandersetzungen

Zu einer Körperverletzung wurde die Polizei am Montag, um 15.45 Uhr, in die Luitpoldstraße gerufen. Ein 76-Jähriger war von einer 63-Jährigen Bambergerin angegriffen und leicht verletzt worden. Die genaueren Hintergründe der Streitigkeit sind nicht bekannt, die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Eine weitere Körperverletzung wurde aus der Oberen Sandstraße angezeigt. Hier wurde am Sonntag, gegen 3.30 Uhr, ein 24-Jähriger von einem Unbekannten mit einem Faustschlag zu Boden gebracht. Der Geschädigte kam ins Krankenhaus und erstattete nachträglich Anzeige wegen des Vorfalls. Im Bereich der Dominikanerstraße kam es dann noch am Dienstag, gegen 2 Uhr, zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Ein 25-jähriger Bamberger wurde aus einer Gruppe heraus von einer Person attackiert. Wie der Geschädigte angab, wurde er von einer Person ins Gesicht geschlagen und dadurch leicht verletzt.