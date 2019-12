Stadtsteinach vor 17 Stunden

Verkehr

Montag ist Drückjagd

Am Montag, 30. Dezember, findet im Bereich Vogtendorf und Bergleshof sowie am Steinbruch in Stadtsteinach eine revierübergreifende Drückjagd statt. Spaziergänger werden gebeten, das Gebiet zu meiden. ...