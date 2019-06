Die Monstertruck-Show Gebrüder Frank gastiert am nächsten Sonntag, 23. Juni, ab 15 Uhr auf dem Schützenplatz in Lichtenfels. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Karten für 10 Euro für Kinder und für 15 Euro für Erwachsene gibt es an der Tageskasse. Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0171/9295319. red