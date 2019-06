Monstertrucks an Pfingsten in Aktion

Die Fahrer verblüffen mit atemberaubenden Stunts ihr Publikum. Das internationale Fahrerteam bringt die überdimensionalen Fahrgeräte an die Grenzen der Physik und zeigen spektakuläre Stunts bei der Show am Pfingstsonntag und Pfingstmontag auf dem Kaufland-Parkplatz in der Steubenstraße.

Gezeigt werden von den Fahrern der mehrmalige und gleichzeitige Überschlag von zwei Autos mit hoher Geschwindigkeit, das Autofahren auf zwei Rädern, auch werden Autos aus voller Fahrt mehrmals um die eigene Achse gedreht.

Zum Repertoire der Truppe der Gebrüder Frank gehören weiterhin spektakuläre Verfolgungsfahrten und der Sprung durch die Feuerwand mit einem Motorrad. Der Nachwuchs der Gebrüder Frank zeigt außerdem waghalsige Stunts auf dem Quad. Der Höhepunkt der Show wird nach Angaben der Veranstalter erreicht, wenn die sieben Tonnen schweren Monster-Trucks ihre 600 PS starken Schiffsmotoren aufheulen lassen und sich startklar machen, um die Fahrzeuge zu einem Knäuel aus Blech und Metall zu zerdrücken. red