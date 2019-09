Monika Urbasik ist die neue Pastoralreferentin

Am Sontag stellte sich die neue Pastoralreferentin Monika Urbasik in allen Gottesdiensten der Stadtpfarrei St. Georg vor. Sie arbeitet seit 1. September in Höchstadt und wird dem Seelsorgsteam von Pfarrer Kilian Kemmer angehören. Die junge Theologin absolvierte ihr Studium an der Universität Würzburg. Geboren ist sie in Nürnberg und ihre ersten Berufserfahrungen sammelte sie in in Cadolzburg und Langenzenn im Dekanat Fürth. In Höchstadt wird sie in allen Bereichen der Seelsorge mitwirken und in der Ritter-von-Spix-Mittelschule Religionsunterricht erteilen. Bereits am kommenden Sonntag gestaltet Monika Urbasik die Dettelbacher Wallfahrt mit. LM