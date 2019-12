Monika Ulbricht-Amon ist 40 Jahre für die Kinder da

Monika Ulbricht-Amon ist mit ganzem Herzen Erzieherin. Seit 40 Jahren übt die Weilersbacherin ihren Traumberuf im Weilersbacher Kindergarten aus. Und wenn es nach ihr geht, wird sich das auch nicht so schnell ändern.

"Ich bleibe der Kindertagesstätte (Kita) noch treu, ich liebe meinen Beruf über alles", sagt Moni, wie sie die Kinder nennen. Und die stehen für sie seit jeher an erster Stelle.

Zu ihrem 40. Dienstjubiläum in der Kita war eine Feierstunde vorbereitet worden. Dienstherr Bürgermeister Gerhard Amon hob das große Engagement Ulbricht-Amons hervor, die gute Zusammenarbeit mit ihr sowie ihre liebevolle Art im Umgang mit den Kindern. "40 Jahre sind eine lange Zeit, da gehört man fast zum Inventar" scherzte der Gemeindechef. Er dankte der Erzieherin auch für ihre Flexibilität, wenn es um die Anpassung von Arbeitszeiten ging.

Anerkennende Worte sprachen ebenso Heike Drummer vom Elternbeirat und Karin Schaumburg vom Kita-Förderverein. In Gedichtform gratulierte schließlich das Kita-Team um Leiterin Sabrina Hack, das alles vortrug, was die Jubilarin im Kindergarten verkörpert: eine seit Jahrzehnten in der Kita wertgeschätzte Institution, beliebt und geachtet. Viele kennen die Erzieherin noch als Ulbrichts-Moni, die nach ihrer Heirat im Heimatort auch berufliche Wurzeln schlug.

Im September 1979 begann die heute 60-jährige Weilersbacherin als "Staatlich anerkannte Erzieherin" im damals noch jungen Kindergarten und übernahm sofort die Gruppenleitung der "Spatzengruppe", die sie bis heute innehat. Gleichzeitig wurde sie stellvertretende Leiterin.

Da hieß ihr Beruf noch Kindergärtnerin. "Mein Beruf ist ist so abwechslungsreich und vielfältig", blickt Monika Ulbricht-Amon auf die Vorzüge ihrer Arbeit zurück. In ihrer Gruppe sind nach 40 Jahren sogar schon Kinder ihrer ersten Kita-Kinder dabei. dia