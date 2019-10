Monika Reus berät seit 25 Jahren in Versicherungsfragen

In Berlin wurden die ehrenamtlichen Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung Bund für ihre langjährige Tätigkeit gewürdigt. Der alternierende Vorsitzende der Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund, Rüdiger Herrmann, und die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, Gundula Roßbach, ehrten aus diesem Grund Monika Reus aus Bamberg für ihre Tätigkeit als Versichertenberaterin seit 25 Jahren. Als "Helferin in der Nachbarschaft" hat sie gemeinsam mit ihren Kollegen allein im vergangenen Jahr mehr als eine Million Versicherte und Rentner kostenlos in Fragen der Rentenversicherung beraten.

Als Teil dieser Selbstverwaltung der Deutschen Rentenversicherung Bund ist Monika Reus ein Bindeglied zwischen Verwaltung und Bürgern.

"Versichertenberater sind seit vielen Jahren Fremdenführer durch das Labyrinth der Rentengesetze", so Rüdiger Herrmann. Es sei gerade in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich, dass sich Menschen bereitfinden, ehrenamtlich Zeit für andere aufzuwenden, um zu helfen und bürgerschaftliche Verantwortung zu übernehmen.

Ehrenamtliche Versichertenberater wie Monika Reus sind Teil der Selbstverwaltung. Sie werden von der Vertreterversammlung, dem Parlament der Deutschen Rentenversicherung Bund, in ihr Amt gewählt. In der Vertreterversammlung sitzen Männer und Frauen unterschiedlicher Berufe, die sich ebenfalls ehrenamtlich für die Belange der Versicherten, Rentner und Arbeitgeber einsetzen. Das bedeutet, dass diejenigen, die die Beiträge zahlen, alle wichtigen Entscheidungen bei der Deutschen Rentenversicherung Bund treffen. Die Vertreterversammlung wird alle sechs Jahre bei der Sozialwahl neu bestimmt.

Alle Adressen der "Helfer in der Nachbarschaft" können am kostenlosen Servicetelefon unter 0800/100048070 oder im Internet erfahren werden. red