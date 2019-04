Monika Hohlmeier spricht

Der CSU-Ortsverband Maroldsweisach macht auf einen Wahlkampftermin zur Europawahl am Sonntag, 26. Mai, aufmerksam. Monika Hohlmeier kommt nach Hafenpreppach.

Der ursprünglich angedachte Termin am 27. April zu einer Wahlkampfveranstaltung mit der Tochter von Franz Josef Strauß, der Europaabgeordneten Monika Hohlmeier, musste aus Termingründen abgesagt werden. Die Abgeordnete muss am Samstag, 27. April, bei der Wahlkampf-Auftaktveranstaltung der CDU/CSU in Münster/Westfalen anwesend sein.

In der Mehrzweckhalle

Nun hat sie, wie der Ortsverband weiter mitteilte, einen neuen Termin bekanntgegeben, an dem sie bei der CSU Maroldsweisach sein kann. Die Kundgebung ist am Donnerstag, 23. Mai, um 19 Uhr im Mehrzweckgebäude in Hafenpreppach. Eingeladen zu Hohlmeiers Auftritt sind alle Interessierten aus der Region. red