Monika Hohlmeier spricht zur Europawahl

Der CSU-Ortsverband lädt am morgigen Sonntag ab 19 Uhr ins Festzelt am Kirchplatz ein. Hauptrednerin wird die oberfränkische Europaabgeordnete Monika Hohlmeier sein. Sie wirbt für eine hohe Wahlbeteiligung bei der Europawahl am 26. Mai. Die Veranstaltung findet im Rahmen des 50. Leuchsentaler Heimatfestes, das der Gesang- und Musikverein Mistelfeld vom 27. April bis 1. Mai organisiert, statt. Die musikalische Umrahmung übernimmt das Jugendblasorchester. red