Am heutigen Dienstag lädt die CSU um 19 Uhr in den Grünen Saal der Harmonie zu einem Austausch "Monika Hohlmeier persönlich" ein. Der CSU-Kreisvorsitzende Christian Lange wird die oberfränkische Europa-Abgeordnete zu ihrem Leben, ihren politischen Zielen und aktuellen Fragen der Europapapolitik befragen. Auch der Bamberger CSU-Europakandidat, Stadtrat You Xie, wird zugegen sein. red