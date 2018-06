Mondscheinspaziergang auf den Staffelberg

red



Die ökumenische Kur- und Urlauberseelsorge Bad Staffelstein lädt ein zu einem meditativen Mondscheinspaziergang auf dem Staffelberg mit Nachtgebet. Treffpunkt ist am Donnerstag, 28. Juni, um 21 Uhr am Parkplatz Romansthal am Fuße des Staffelbergs. Nach einer kurzen meditativen Einstimmung beginnt der gemeinsame Spaziergang mit Kur- und Urlauberseelsorger Pfarrer Helmuth Bautz hinauf zum Staffelberg. Dabei ist Gelegenheit, sich von der besonderen Abendstimmung verzaubern zu lassen und auf dem Plateau die beeindruckende Abendsilhouette ringsum wahrzunehmen. Eine kurze Abendandacht mit Nachtgebet leitet dann den gemeinsamen Abstieg mit Kerzenschein ein. Eingeladen sind alle Interessierten, besonders die Kur- und Urlaubsgäste, aber auch Gemeindeglieder aus Bad Staffelstein und Umgebung. Der Mondscheinspaziergang dauert etwa zwei Stunden. Er findet auch bei Bewölkung statt. Bei Regen muss er leider entfallen. Wenn das Wetter unbeständig ist, ist bei Pfarrer Bautz (Telefon 09573/2227880) ein Wettertelefon eingerichtet.