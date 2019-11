Mondführung oder Nachtspaziergang

Der Rhönklub-Zweigverein Bad Kissingen bietet für Donnerstag, 12. Dezember, eine astronomische "Mondführung" mit Wanderführer Manfred Egert und der zertifizierten Sternenführerin des Sternenparks Rhön, Sabine Frank, an. Bei bewölktem Himmel findet ersatzweise ein unterhaltsamer, naturwissenschaftlicher und astronomischer Nachtspaziergang oder bei Regen ein spannender astronomischer Vortrag im Jugendraum der Kissinger Hütte statt. Die Veranstaltung dauert eineinhalb bis zwei Stunden. Treffpunkt zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist um 16 Uhr am DAV-Zentrum Bad Kissingen. Beginn der Führung an der Kissinger Hütte ist um 18 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Interessierte melden sich bis spätestens Samstag,

30. November bei Manfred Egert (Mobil: 0172/ 170 92 82, E-Mail: manfred.egert@kabel mail.de ). Gäste sind willkommen. sek