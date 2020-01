Neuensee 10.01.2020

Monatsversammlung des Gartenbauvereins

Der Verein für Gartenbau und Landespflege Neuensee hält am Mittwoch, 15. Januar, um 19.30 Uhr im Vereinszimmer in der alten Schule seine Monatsversammlung. Pia Kraus aus Neuensee referiert zu dem Them...