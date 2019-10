Monatsversammlung der Schneyer SPD

Die Monatsversammlung des SPD-Ortsvereins findet am Freitag, 4. Oktober, in den Räumen der Franken-Akademie statt. Die Sozialdemokraten freuen sich auf den Besuch von Ronja Enders, der Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (Afa) in Bayern, die sich und ihre Ideen vorstellen wird. Versammlungsbeginn ist ausnahmsweise bereits um 18.30 Uhr, da Ronja Enders noch am selben Abend nach Regensburg zurückfährt. Alle Interessierten sind zur Teilnahme an dieser öffentlichen Versammlung eingeladen. red