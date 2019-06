Am Montag, 3. Juni, findet wieder das Monatstreffen des Bundes Naturschutz Ebern in den "Frankenstuben" statt. Bereits um 19 Uhr trifft man sich am Südtor in der ehemaligen Kaserne zu einer Exkursion. Dabei stellt Rainer Schauer aus Bramberg sein Konzept der Beweidung durch Angusrinder im Gebiet des ehemaligen Standortübungsgeländes vor und blühende Orchideen werden am Käppeleshang betrachtet. Anschließend wird in den "Frankenstuben" eine Bilanz zur Fahrradbörse und den Vogelstimmenwanderungen gezogen. Außerdem wird das Projekt "Schwalben herzlich willkommen" vorgestellt, wie der Bund Naturschutz weiter mitteilte. Interessierte Naturfreunde sind eingeladen. red