Monatsstammtisch der Freien Wähler in Ebern

Der nächste Monatsstammtisch der Freien Wähler Ebern findet am Mittwoch, 27. Februar, um 19.30 im Café Wagner in Ebern statt. Es werden neben den Punkten der nächsten Stadtratssitzung auch aktuelle Themen besprochen. Des Weiteren weisen die Freien Wähler auf die Teilnahme am Fischessen der DLRG Ebern hin. Für das Essen, das am Aschermittwoch stattfindet, ist eine Anmeldung bei Thomas Limpert (Telefonnummer 0160/98136853) erbeten. red