Monats-Stammtisch und Jahresausflug

bpr



Die Reservistenkameradschaft Bad Brückenau organisiert eine viertägige Fahrt mit den Stationen Bayerischer Wald, Pilsen, Passau und Regensburg. Die Tour, an der auch Gäste teilnehmen können, findet vom 27. September bis 30. September statt. Eine verbindliche Anmeldung ist bis Mittwoch, 18. April, bei Karl Veit, Tel.: 0160/980 620 32 oder per E-Mail ( info@reservisten-bad-brueckenau.de ) möglich. Er informiert auch über das genaue Programm. Bereits am Freitag, 13. April, um 19 Uhr, findet der Monatsstammtisch der Reservisten im Vereinsheim statt. Dabei geht es um die Vereinsarbeit und geplante Veranstaltungen.