"Mona Lisa" fällt aus dem Rahmen

Das Frankenwaldtheater präsentiert heute um 20 Uhr das Gastspiel " Mona Lisa ohne Rahmen" des Fränkischen Theatersommers in der Alten Schule, Staffel 2. Mona Lisa muss einfach mal raus aus ihrem viel zu engen Bilderrahmen und türmt aus dem Louvre . Berühmt ist die Dame zwar für ihr geheimnisvolles Lächeln, aber Mona Lisa hat auch ein ziemlich loses Mundwerk. Mit flotter Zunge verrät sie Vertrauliches aus dem Louvre, beeindruckt mit verblüffenden Neuigkeiten über Leonardo da Vinci und erklärt mal eben so nebenbei auch noch die Renaissance. Dass Mona Lisa ausgebüxt ist, fällt natürlich auf. Eine fieberhafte Suche beginnt - und aus einem harmlosen Ausflug entwickeln sich nacheinander eine Kriminalgeschichte, ein Agententhriller, eine politische Weltkrise und ein intergalaktisches Finale. Karten für die Veranstaltung gibt es bei der Bäckerei Will am Marktplatz, unter Telefon 09225/956333, online unter www.theatersommer.de und an der Abendkasse. red