"Moggerla" haben schon über 100 Mitglieder

Vor einem Jahr von knapp 20 Männern und Frauen gegründet, hat der Brauchtums- und Dorfkulturverein "Hegnabrunner Moggerla" bei der ersten Jahreshauptversammlung bereits die Marke von 100 Mitgliedern überschritten. Vorsitzende Hannah Kreuzer konnte von überaus gelungenen Veranstaltungen berichten und kündigte für den 1. Mai eine weitere Neuerung an: Der junge Verein will in Hegnabrunn mit der Feuerwehr wieder einen Maibaum aufstellen.

Die Vorsitzende erinnerte an das Adventsfenster, den Frühjahrstanz in der Festscheune am "Kuhmannshof", und die zweite Hegnabrunner Zeltkerwa. Neu war das "Moggerla Treiben", das zuvor als "Böckschießen" im Bräustadl Haberstumpf in Trebgast durchgeführt worden war. Mit einem neuen Konzept sorgten Jürgen Peter, Nicolas Peter und Werner Reißaus für eine gelungene Premiere.

Hannah Kreuzer betonte, dass all die Veranstaltungen nur dank vieler begeisterter Helfer bewältigt werden konnten.

Kassier Karl-Heinz Kuhmann verwies darauf, dass alle Veranstaltungen auch finanziell erfolgreich waren.

Als Termine 2020 stehen neben dem Maibaumaufstellen die Zeltkerwa" am 10. und 11. Juli, das "Moggerla Treiben" am 14. November und das Adventsfenster fest.

Bürgermeister Siegfried Decker lobte die Aktivitäten: "Hut ab vor dieser Erfolgsbilanz, die ihr nach gut einem Jahr schon hingelegt habt." Werner Reißaus