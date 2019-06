Bei der Kontrolle eines 25-jährigen Mofafahrers am Mittwochmittag durch eine Zivilstreife der Verkehrspolizei Bamberg in Burk ist Drogeneinfluss festgestellt worden. Ein durchgeführter Drogentest verlief zudem positiv. Die Untersagung der Weiterfahrt und eine Blutentnahme im Krankenhaus wurden daraufhin fällig. Mit einem Bußgeld in dreistelliger Höhe und Punkten in Flensburg muss der Zweiradfahrer zudem rechnen.