Gremsdorf vor 23 Stunden

Mofafahrer stürzt ohne Fremdeinwirkung

Ein 61-jähriger Mofafahrer stürzte - zunächst ohne ersichtlichen Grund - am Samstag kurz nach 22 Uhr in der Erlanger Straße. Er zog sich hierbei eine Verletzung an der Schulter beziehungsweise am Ober...