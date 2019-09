Mit schwersten Beinverletzungen musste am Mittwochmorgen ein 54-jähriger Mofafahrer durch den Rettungsdienst ins Klinikum eingeliefert werden. An der Kreuzung Seebachstraße/Valentinstraße/Tiergartenstraße in Hallstadt übersah kurz vor 7 Uhr ein 61-jähriger Lkw-Fahrer beim Linksabbiegen den an der Kreuzung wartenden Mofafahrer. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein Gutachter an die Unfallstelle bestellt.