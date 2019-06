Bamberg vor 22 Stunden

Mofafahrer muss vorerst laufen

Am Sonntagnachmittag wurde in der Wildensorger Straße ein Mofafahrer einer Kontrolle unterzogen. Da ein Test am Alkomat einen Wert von 0,76 Promille ergab, musste der 43-Jährige sein Mofa stehen lasse...