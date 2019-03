Mofafahrer mit Promille

Zu viel getrunken hatte ein Mofafahrer aus dem Landkreis Haßberge. Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagmorgen in Ebern stellten die Beamten der Polizeiinspektion Ebern Alkoholgeruch bei dem 71-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab 0,80 Promille. Auf den Mofafahrer kommen eine Anzeige, ein Bußgeld, ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg zu.