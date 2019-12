Mofafahrer kommt in Spurrinne zu Fall

Ein 54-jähriger Mann, der am Sonntag gegen 8.45 Uhr in Ebersdorf mit seinem Mofa in der Frohnlacher Straße in Ebersdorf unterwegs war, stürzte, nachdem er in eine Spurrinne gefahren war. Das Mofa kippte dadurch um. Der Mann wurde bei dem Sturz leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Mofa entstand geringer Schaden. pol