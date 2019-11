Mofafahrer hatte zu viel Alkohol intus

Am Montag in den Abendstunden wurde in der Industriestraße in Kronach ein 57-jähriger Mofafahrer aus einer Nachbargemeinde kontrolliert. Dabei stieg den Beamten leichter Alkoholgeruch in die Nasen. Ein Test am Alkoholmessgerät bestätigte die Vermutung der Beamten. Das Gerät zeigte 0,8 Promille an. Die Weiterfahrt wurde untersagt, den Alkoholsünder erwartet ein Bußgeld.