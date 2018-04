Mofadieb am Rehberg

Ein in einer Hofeinfahrt in der Straße Am Rehberg geparktes Mofa haben bislang Unbekannte entwendet. Die Tat muss zwischen Freitag vergangener Woche und Mittwochnachmittag begangen worden sein. Das nicht mehr fahrbereite Zweirad wurde vermutlich aufgeladen und abtransportiert. Bisher konnten keine Hinweise auf den oder die die Täter ermittelt werden. Die Polizeiinspektion Kulmbach bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09221/ 6090. Auffällig an dem silberfarbenen Qingqi-Modell sind Kratzer auf der linken Seite. pol