Ein Dieb hat vor dem Anwesen einer Kfz-Werkstatt in der Augsfelder Straße in Haßfurt ein dort abgestelltes rotes Mofa der Marke Hercules entwendet. Die Tat wurde am Montagvormittag begangen. Das ältere Mofa ist mit silbernen Schutzblechen und einer Anhängerkupplung ausgestattet und hat einen Wert von etwa 1000 Euro. Wer kann der Polizei in Haßfurt Hinweise geben, Telefonnummer 09521/9270?