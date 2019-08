Am Donnerstagabend fiel einer Polizeistreife ein Mofa auf, das mit 35 km/h stadtauswärts in Richtung Wonfurt unterwegs war. Der 15-jährige Fahrer hatte nur eine Prüfbescheinigung für Mofas und meinte, dass er das Gefährt so gekauft und nicht umgebaut habe. Dennoch bekommt er jetzt eine Anzeige und muss sein Mofa in den ordnungsgemäßen Zustand versetzen. Die Polizisten lieferten ihn bei den Eltern ab. pol