Mofa-Fahrerin leicht verletzt

Eine 55-Jährige übersah beim Abbiegen mit ihrem Mazda von der Hausener Straße nach links auf die Straße Am Schönborn eine Mofa-Fahrerin. Die 17-Jährige war auf der Hauptstraße in Richtung Kleinbrach unterwegs. Es kam zu einer leichten Kollision, bei der die Jugendliche von ihrem Mofa stürzte. Dabei erlitt sie glücklicherweise nur Schürfwunden und leichte Prellungen. Der Pkw wurde leicht an der Front beschädigt. Das

Mofa wurde durch den Sturz, an der rechten Seite verkratzt und demoliert schreibt die Polizei. pol