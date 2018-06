Mofa-Fahrerin kollidiert mit einem Auto

Am frühen Samstagabend kam es an der Kreuzung Kersbacher Straße/Kreuzstraße in Neunkirchen am Brand zu einer Kollision zwischen einem Leichtkraftrad und einem Pkw. Die 16-jährige Mofa-Fahrerin hatte die Vorfahrt des von rechts kommenden Autofahrers missachtet und wurde von diesem frontal erfasst. Die junge Frau wurde hierbei mittelschwer verletzt und kam zur weiteren Behandlung ins Klinikum Forchheim . Ihre 17-jährige Mitfahrerin, die scheinbar unverletzt blieb, wurde ebenfalls zur vorsorglichen Untersuchung ins Klinikum verbracht. Während am Pkw lediglich die Fahrzeugfront beschädigt wurde, entstand am Leichtkraftrad Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe wurde auf ca. 5000 Euro geschätzt.