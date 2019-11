Mofa-Bescheinigung reichte nicht

Ein Problem bekam ein junger Mann am Montagmorgen in Hassenberg. Dort kontrollierten den 18-jährigen Motorrollerfahrer aus dem Landkreis Kronach Polizeibeamten der Inspektion Neustadt. Denn für das Fahren mit dem Kleinkraftrad wäre eine Fahrerlaubnis der Klasse AM erforderlich gewesen, der junge Mann konnte aber nur eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen. Deshalb musste er die Fahrt beenden. Außerdem wird er wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt, teilt die Neustadter Polizei mit. pol