Mönch: Ihr habt die Zeichen der Zeit erkannt

Prägend war die Hauptversammlung der Schützengesellschaft Neuensorg, denn einstimmig wurde die moderne Vereinssatzung verabschiedet, die längst überfällig war. Künftig werden die beiden Vorsitzenden mit dem Schatzmeister die dreiköpfige Führungsspitze bilden. Nach 28 Jahren ging eine Ära zu Ende, denn Manfred Dreßel schied als Vorsitzender aus.

Sein Stellvertreter Sascha Graßmuck gab Einblick in die Aktivitäten und Aktionen, die der Förderung des Schießsportes und der Brauchtumspflege dienten. "Für dieses Jahr haben wir einiges geplant", kündigte Graßmuck an. Unter anderem soll am 24. Oktober das Fahnenjubiläum in einem würdigen Rahmen gefeiert werden.

Als erfreulich bezeichnete Schatzmeister Peter Hein das zurückliegende Geschäftsjahr. Eher ungewöhnlich sei der 17-prozentige Mitgliederzuwachs. Der Gesellschaft gehören 144 Mitglieder an. Einen Dank sagte Hein der Gemeinde Weidhausen für den Zuschuss zur Errichtung des Bogenparcours und bestätigte, dass die ergriffenen Maßnahmen in den unterschiedlichen Bereichen wirkten. Derzeit liefen die Planungen zur Modernisierung der Küche. Dem Vorschlag des Schatzmeisters, die Mitgliedsbeiträge und Bogenparcoursabgaben zu belassen, folgten die Anwesenden einstimmig.

Gerade das Bogenschießen sei bei der Jugend sehr begehrt, führte Marcel Schwegler aus. Der Altersdurchschnitt des Nachwuchses liege bei 11,84 Jahren. Zum Leistungsträger der zweiten Mannschaft habe sich Nachwuchsschütze Noah Hein entwickelt, während Bogenschütze Luis Friedmann mit überregionalen Erfolgen aufwarten könne.

Schützenmeister Thomas Scheler ging näher auf die verschiedenen sportlichen Wettbewerbe und Meisterschaften ein. Eine leichte Zunahme konnte er beim Königs- und Pokalschießen verzeichnen, während es beim Hauptschießen einen leichten Rückgang gab. Highlight im vergangenen Jahr sei die Eröffnung des Bogenparcours gewesen. Bisher hätten diesen 402 Schützen aus allen Teilen Deutschlands besucht. "Außerdem wurde damit auch die Aufmerksamkeit der Sportverbände geweckt, weshalb im Mai die bayerische Landesmeisterschaft im 3-D-Bogenschießen des Bogensportverbands bei uns abgehalten wird", sagte Scheler.

"Ihr habt die Zeichen der Zeit mit der neuen Satzung und der Aufnahme des Bogenschießens als weitere Sportart erkannt", lobte Bürgermeister Markus Mönch die Weitsicht. Während viele Vereine nach Wegen suchten, Mitglieder zu erhalten, könnten die Neuensorger Schützen aus dem Vollen schöpfen. ake