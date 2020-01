Sulzthal 18.12.2019

Möglichkeit zur Blutspende

Die Möglichkeit zur Blutspende besteht am Mittwoch, 22. Januar, in der Mehrzweckhalle in Sulzthal. Von 17 bis 20 Uhr ist der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes anwesend. sek